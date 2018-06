Lavagnese e Baiardo molto attive sul mercato

Genova. La Lavagnese centra un ottimo colpo di mercato, ingaggiando Roberto Bonaventura, esterno offensivo (classe ’95). Il neo acquisto bianconero, dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Entella (collezionando 4 presenze e una rete al Torneo di Viareggio) per poi passare al Chiavari Caperana (Serie D), Delta Porto Tolle di Rovigo (Serie D veneta) e le ultime tre annate agonistiche al Pontedera (Serie C), dove, in cinquanta presenze, ha realizzato tre goal).

Il Baiardo, neo promosso in Eccellenza, ufficializza l’arrivo di ben sette giocatori, a partire da Matteo Battaglia, l’attaccante (classe ’92) più ambito di questa sezione estiva del calciomercato, proveniente dall’Alassio.

Vestiranno la casacca dei ‘draghetti’ il portiere (classe ’96), Simone Carlucci; i difensori, Cristian Sanna (classe ’90) prelevato dal Golfo Paradiso, Cosimo Dondero (classe ’91) ex Moconesi, Lorenzo Cappadona, (classe ’98) ex Sestrese e Trino Vercellese, Adamo Digno (classe ’80) ex Genova Calcio ed il centrocampista Mattia Memoli (classe ’86) ex Genova Calcio e Rivarolese.

“Sono contento di essere approdato al Baiardo – dice Matteo Battaglia – avevo tante richieste, ma quella ricevuta dalla società genovese è stata la più convincente”.

La società di via Mogadiscio, che non considera ancora finita la campagna acquisti, ha inoltre confermato Angotti, Bianchino, Briozzi, Gattiglia, Guerra, Manzi, Merialdo, Provenzano, Rosati e Valenti.

L’Arenzano comunica che l’esterno Lorenzo Lanzalaco (classe, ’96), ex giovanili del Genoa, Voghera e Cogoleto, continuerà a giocare in riva al Lerone.