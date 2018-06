Lavagna, auto contro scooter: due minorenni all’ospedale

Genova. Incidente poco dopo le 18 in via Previati a Lavagna all’incrocio con via Cesare Battisti. Un’auto per ragioni da accertare è finita contro uno scooter su cui si trovavano due ragazzi di 16 e 17 anni.

I giovani sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale Galliera e all’ospedale San Martino per politraumi, ma sono coscienti e fortunatamente non in pericolo di vita. Uno dei pezzi dello scooter nell’incidente è finito addosso a una passante che è stata ricoverata precauzionalmente all’ospedale di Lavagna per essere medicata.

Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Lavagna, la Croce verde sempre di Lavagna e la croce rossa di Chiavari.