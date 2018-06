L’Atletico Madrid sbarca a Bavari

Genova. Oggi, per la prima volta nella storia, due tecnici spagnoli dell’Atletico Madrid sono sbarcati a Genova, al campo San Giorgio di Bavari, sito in via Benito Merlanti, per studiarsi tutti gli spazi ed organizzare al meglio il campo estivo della Asd James, in programma dal 9 al 14 luglio (dalle ore 9 alle ore 17), nella medesima struttura bavarina.

Si tratta di una new entry assoluta per lo sport genovese, in quanto mai il glorioso Atletico Madrid aveva messo piede a Genova e in Liguria.

I due tecnici (Adolfo J. Guerrero Gunther e Ruben Montes), ultra qualificati e dotati di un bagaglio tecnico di straordinaria elevatura, sono sbarcati all’aeroporto Cristoforo Colombo di Sestri Ponente questa mattina e ripartiranno alla volta della capitale iberica nella giornata di domani.

I due tecnici hanno spiegato in coro: “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di intraprendere questa avventura a Bavari. Non siamo abituati a un campo così bello e moderno, il San Giorgio è una struttura gioiello, con aula didattica, lavanderia, palestra per le mamme, lo spazio per il defibrillatore, un custode operativo 24 ore al giorno e un servizio navetta con tanto di pullmino. Il nostro camp estivo? Durerà sei giorni, siamo in altura, è l’ideale per lavorare bene. Con i ragazzi ci divertiremo e si baserà su tanta tecnica e tattica su diverse stazioni. Abbiamo scelto la James per firmare un lungo matrimonio nel corso degli anni, la James ha la nostra stessa mentalità e filosofia calcistica. Sono certo che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni”.