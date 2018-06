Lanciano il gatto dalla finestra, il vicino li vede e scatta la perquisizione: in casa droga e telefonini rubati

Genova. Tutto è partito da una chiamata al 112. Un cittadino residente in via Daneo, nel quartiere di Quezzi, ha raccontato alla polizia di avere visto, alla finestra dell’appartamento di fronte, tre ragazzi giocare con un gatto e poi lanciarlo dalla finestra.

Le volanti sono giunte sul posto e nell’appartamento, al terzo piano di un condominio, sono stati trovati tre ragazzi di 25, 21 e 19 anni, algerini, senza regolare permesso di soggiorno in Italia.

Oltre ad altre gatti in stato di denutrizioni, percossi e feriti, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di droga, hashish, già suddivisa in dosi pronte per essere vendute, oltre a numerosi telefoni cellulari uno dei quali risultato rubato pochi giorni prima nella zona di Caricamento.

Tutti e tre sono stati denunciati per ricettazione, detenzione di droga e maltrattanento aggravato di animali, tutti i reati in concorso. I gatti sono stati sono stati affidati ai volontari del pronto soccorso animali della Croce Gialla.