lamialiguria diventa romantica grazie ai testimonial – influencer Nicole e Fabio

Genova. Sono belli e romantici ma anche, e questo non guasta, seguitissimi dalla rete, con milioni di seguaci tra i vari profili social. Sono Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio i nuovi volti della Liguria per l’estate 2018. Una coppia che è nata nel programma Uomini e Donne e che, negli anni, si è saputa ritagliare un ruolo forte da influencer, soprattutto tra i giovanissimi.

A loro due, che in questi giorni stanno girando a Genova una parte dello spot, è affidato un compito non semplice, quello di “svecchiare” l’immagine di una regione che, per troppo tempo, è stata vista come meta turistica per le famiglie. “Girando questo spot abbiamo visto luoghi bellissimi – racconta Fabio – ma anche tante attività molto giovanili, dal surf alla bici”. “Pensavo fosse un posto per famiglie – continua Nicole – e invece ci sono molti giovani e molto divertimento”.

L’immagine che ne esce, almeno a curiosare tra le prime immagini dello spot, è anche quella di una regione molto romantica. Proprio questa è una delle parole che la coppia sceglie per descrivere al meglio la Liguria. “Una regione solare, autentica e dinamica – dicono – ma anche alternativa, perché si possono fare molte cose, e romantica”.

Molto apprezzata, infine, la gastronomia del territorio anche se, in questo caso, la coppia non manca di fare qualche gaffe. “Mi piace molto la focaccia bianca – spiega Nicole, facendo il tipico errore dei “foresti” – e ne ho mangiata tantissima”. In suo aiuto arriva Fabio, che cerca di correggere l’errore, ma a sua volta cade sulla “panizza”, scambiandola per la farinata.