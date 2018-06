L’allarme dei Vigili del Fuoco: “Rete idranti insufficiente e priva di manutenzione”. La lettera aperta al Sindaco

Genova. Un grido d’allarme, con un messaggio forte e chiaro da parte del sindacato di base dei Vigili del Fuoco di Genova: la rete degli idranti genovese non basta, e, soprattutto, “cade a pezzi”.

Gli esempi concreti di questa inefficienza sono all’ordine del giorno. L’ultimo caso è avvenuto il giorno 20 Giugno 2018 alle ore 3,00, quando in via Martiri del Turchino due autovetture prendevano fuoco. Ma l’intervento, sebbene tempestivo, della squadra di pompieri è stato “complicato” dalla mancanza di idranti.

I due disponibili della via, difatti, dopo una attenta analisi risultavano fuori uso. Un terzo idrante disponibile era in Via Salvemini nei pressi del Complesso Scolastico e dopo un’attenta verifica risultava fuori uso. Il quarto idrante disponibile in corrispondenza di un Supermercato in Via Salvemini risultava con poca pressione permettendo il riempimento di circa metà serbatoio idrico.

Una situazione che ha fatto ritardare, e di molto, le operazioni di spegnimento “Non osiamo immaginare se al posto di un incendio autovetture ci fosse stato un incendio appartamento, supermercato o scuola”, scrivono i pompieri in una lettera aperta indirizzata al Sindaco di Genova.

“Siamo pochi, vecchi e malpagati nonostante ciò mettiamo anima e corpo nella salvaguardia dei Genovesi – scrivono – ma non giochiamo con il fuoco. Vediamo cantieri faraonici, dove si spendono soldi dei contribuenti per progetti inutili alla sopravvivenza delle persone e per il miglioramento della vita futura di questa comunità. In questa condizione sociale incomprensibile dalla logica della sopravvivenza, ci troviamo costantemente a combattere la realtà precaria del soccorso che, in un paese democratico e industriale come il nostro, non dovrebbero esistere”