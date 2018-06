Ladri di scooter imbranati: uno senza patente, l’altro finisce a terra. Presi dalla polizia

Genova. In una città dove gran parte delle persone possiede o ha posseduto una moto o uno scooter per spostarsi nel traffico, il furto della due ruote è un momento quasi luttuoso. La polizia, nelle ultime ore, ha messo a segno due operazioni.

Ieri sera in via Sampierdarena, poco dopo le 21, un 18enne algerino è stato sottoposto a fermo. Oltre a essere irregolare, pluripregiudicato, per il reato di ricettazione, e segnalato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza di provvedimenti dell’autorità, è stato – questa volta – beccato in sella ad uno scooter privo della chiave d’accensione. Gli agenti hanno pertanto deciso di procedere al controllo. Dopo un primo tentativo di fuga immediatamente fallito, le volanti sono riuscite a fermare il giovane constatando la provenienza furtiva del motociclo. Durante il trasporto in questura sull’auto di servizio, l’algerino ha nascosto sotto il sedile due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1 grammo, rinvenuti dopo il controllo di routine.

Il 18enne a quel punto, ha cominciato a dare in escandescenza opponendo una violenta resistenza nei confronti degli operatori che sono riusciti a contenerlo. Come se non bastasse, il giovane guidava sì uno scooter rubato, ma senza neppure avere la patente.

In via Del Lagaccio, poco dopo mezzanotte, invece la polizia ha arrestato un 19enne ecuadoriano per il reato di furto aggravato continuato. Il giovane, dopo aver scardinato il bloccasterzo di uno scooter parcheggiato ha cercato di fuggire senza però rendersi conto che a difesa del mezzo era stata messa anche una catena con un lucchetto. Dopo alcuni metri è quindi caduto, peraltro su due autovetture parcheggiate. Non contento ha preso di mira un altro scooter ma, proprio mentre cercava di forzare nuovamente il bloccasterzo, è arrivata una volante della questura.

Gli agenti, chiamati da un residente che aveva visto tutta la scena, hanno arrestato il 19enne proprio con le mani nel sacco. Il giovane sarà processato per direttissima.