L’abbazia di San Giuliano in corso Italia apre al pubblico per la “festa della musica”

Genova. Apertura eccezionale dell’Abbazia di S. Giuliano di Genova, domani, nel giorno della Festa Nazionale della musica. Nell’abbazia sorgerà la Casa dei Cantautori. Sara’ aperta dalle 18 alle 22: nel chiostro si esibiranno i giovani talenti liguri, alternando l’esecuzione dei loro testi ai successi dei cantautori liguri, con una parte introduttiva di Vittorio De Scalzi.

“Un’apertura speciale per un giorno speciale”, annuncia Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria.

Il progetto “Casa dei Cantautori” è stato approvato nel 2017 dal Ministero dei Beni Culturali con un finanziamento totale di 2,5 milioni. Regione Liguria, in quanto ente che ha ideato il progetto, è soggetto attuatore dell’opera. Un accordo di valorizzazione, sottoscritto da Mibact, Regione e Comune, prevede la costituzione di un comitato scientifico composto da: Paolo Masini e Dori Ghezzi (per il Mibact), Margherita Rubino e Massimo Bernardini (per la Regione), Serena Bertolucci e Cesare Torre (per il Comune).