La vera “buona scuola”, da Voltri la storia di due studenti difficili che scrivono “grazie” alla prof

Genova. Un ragazzo “duro” che trova la forza, proprio nel suo ultimo giorno di lezione, di raccontare con un messaggio sulla lavagna, tutto l’affetto per la scuola e per chi lo ha seguito in questi mesi. E poi uno studente più grande che, grazie all’incoraggiamento della sua ex insegnante, riesce a prendere il diploma. Spesso, quando si parla di scuola, si pensa gli episodi di bullismo, alle minacce gli insegnanti ma, in questa fine di anno scolastico, ci piace raccontare anche quelle storie positive, che spesso vengono dimenticate.

A ricordarci che esiste una “buona scuola”, diversa da quella istituzionale, è Elisabetta, prof di una media del ponente genovese che con un post su Facebook ha voluto raccontare questa giornata importante. Un’occasione per toccare con mano quanto lo sforzo di insegnare possa dare buoni frutti. “Quando ho cominciato – scrive sul social network – una mia collega, prossima alla pensione, mi ha detto che solo raramente noi vediamo crescere le piante dei semi che gettiamo, che non dobbiamo lavorare per riconoscenza, ma per passione. Oggi però è un giorno speciale, ho visto un germoglio”.

Il germoglio è proprio questo ragazzo di terza media che chiude il suo messaggio alla docente con una frase emblematica: “La scuola unica speranza” e poi si lascia andare a un pianto liberatorio. “Ho ricevuto molte lettere e messaggi – scrive – ma questo è speciale perché questo studente, che vive sfidando il mondo e ha eretto muri intorno a sé che forse nessuno riuscirà a superare, dopo un po’ si è sciolto in lacrime in un angolo della classe perché, chissà perché e chissà come, la scuola gli mancherà”.

Così come, molto probabilmente, mancherà anche all’altro studente citato nel post e che lei definisce una pianta che è riuscita a crescere: “Trovare la forza di raggiungere la luce rompendo la prigione di cemento in cui è nata. Andrea ha preso la qualifica e lui solo sa il coraggio che ci è voluto a non lasciarsi morire”. Anche lui arrivava da una storia difficile, di forte disagio, ma è riuscito a raggiungere un traguardo che da un senso a questa professione.