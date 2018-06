Genova. La Shiro Academy Karate Genova ha conquistato il titolo di vicecampione nazionale 2018 (kata rengokai) con diciotto medaglie e una coppa (per il kata a squadra femminile) allo scorso campionato nazionale categoria Ragazzi Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e discipline associate) di Montecatini Terme (tenutosi il 14 e 15 aprile) ed il terzo posto allo scorso campionato nazionale agonisti Fesik di Rimini.

Questi importanti traguardi si aggiungono al successo ottenuto solo quattro mesi fa, a febbraio, al campionato regionale Fesik dove con 38 medaglie la Shiro Academy ha conquistato l’oro nel kata wado ryu (per il terzo anno consecutivo) ed il bronzo nel kumite (combattimento).

Foto 3 di 4







Il cammino è ancora lungo e gli allievi stanno crescendo con un forte spirito di gruppo che li sostiene anche in queste importanti occasioni agonistiche. I risultati di un duro e costante lavoro si sono visti in gara e hanno messo in evidenza il cocktail vincente della Shiro Academy Karate. “Unire l’aspetto educativo e formativo della pedagogia alla passione marziale per il karate senza mai dimenticare lo spirito ludico e l’unione della squadra“, spiegano i due maestri Bianca Iacobelli ed Alice Lorusso, entrambe pedagogiste.

A questi successi hanno contribuito il sostegno e i sacrifici dei genitori degli atleti, che sono sempre ben disposti per trasferte e allenamenti fuori sede e che sono a tutti gli effetti degli ottimi supporter (nonché bravissimi fotografi), e la Sport and Go Genova, società affiliata al Centro Sportivo Italiano, che offre la continua disponibilità del dojo (palestra) per gli allenamenti e che ha fornito l’occasione per realizzare questo splendido progetto di karate.

Questi grandi risultati nazionali argenteo sono stati il coronamento di tutti gli allenamenti impegnativi che gli atleti della Shiro Academy hanno affrontato con serietà e sacrificio durante tutto l’anno. “Le lacrime prima di tensione e poi di gioia, gli abbracci forti e gli occhi pieni di felicità dei nostri allievi a fine gara hanno ripagato la loro dedizione” aggiunge il maestro Alice. Del resto il karate è uno stile di vita, non un passatempo.

Come dice sempre il maestro Bianca… “le medaglie si vincono in palestra, in gara si va solo a ritirarle. E voi le avete ritirate!”.