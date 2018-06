La Regione approva l’assegnazione del fondo strategico: ci sono i soldi per Multedo

Genova. E’ stata approvata oggi nel corso della riunione del comitato di indirizzo l’assegnazione delle risorse del Fondo strategico regionale 2018: circa 13 milioni di euro che saranno utilizzati per investimenti in ambito culturale e della pianificazione urbana.

A Genova previsti investimenti per oltre 11,7 milioni di euro, tra cui per il Centro Polisportivo di Multedo – previsto il recupero della piscina e della zona circostante (4 milioni di euro + un cofinanziamento di 800mila euro del Comune); recupero del Porticciolo di Nervi (2,7 milioni di euro più un cofinanziamento di 2,5 milioni del Comune); ripristino del Teatro della Gioventù (1 milione di euro) attraverso lavori di adeguamento anche impiantistico, acquisto e produzione di materiale scenico; fondazione Palazzo Ducale: ripristino del teatrino (ca 300mila euro); teatro Stabile di Genova (376mila euro) rinnovo degli impianti tecnici e messa in rete completa delle sale, necessari per le nuove tecnologie utilizzate nella produzione teatrale contemporanea.

I finanziamenti decisi oggi in Regione alla presenza del Presidente Giovanni Toti, degli assessori regionali alla Cultura Ilaria Cavo, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e all’Urbanistica Marco Scajola si vanno ad aggiungere ai precedenti 30 milioni già assegnati a gennaio.

“Abbiamo mantenuto tutte le promesse fatte a Multedo alcuni mesi fa – spiega il sindaco Marco Bucci – quindi contiamo di realizzare la palestra polifunzionale come concordato con la cittadinanza e ora andiamo avanti dritti per arrivare agli obiettivi e per riqualificare un quartiere come Multedo che da anni richiede attenzione da parte dell’amministrazione”.

“Abbiamo messo in piedi un’operazione importante del valore di 18 milioni di euro di cui 13,3 milioni di risorse regionali provenienti dal fondo strategico – afferma il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – a sostegno di investimenti necessari e strategici per il territorio ligure: si opere mirate e fortemente richiesti dagli Enti locali e dai cittadini che possono svolgere una funzione di volano a beneficio di zone che da troppi anni non vedevano alcun intervento e di ambito che riteniamo fondamentali per la crescita della Liguria”.