La Primavera dell’Entella in visita al Gaslini

Chiavari. La Virtus Entella e l’Istituto Gaslini di Genova, un legame sempre più forte. Venerdì 1 giugno l’ospedale pediatrico si è di nuovo colorato di biancoceleste grazie alla visita della squadra Primavera al gran completo, accompagnata dalla dirigenza e da Sabina Croce, presidente di “Entella nel cuore” che si occupa di tutte le iniziative solidali della società.

I ragazzi hanno visitato i reparti di UOC Neurochirurgia e Gastroenterologia e sono stati accolti dal direttore amministrativo Paolo Faravelli, dal direttore sanitario Silvio Del Buono, dal dottor Armando Cama e dalla dottoressa Rita Lecca.

“Come avvenuto negli ultimi due anni – spiega Sabina Croce – abbiamo deciso di portare la nostra squadra Primavera in visita all’Istituto Gaslini. Credo che farlo oggi, nel giorno successivo ad una sconfitta sportiva sia il modo migliore per ripartire e dimostrare i veri valori della nostra società. Questo incontro custodisce un’importante valenza educativa, i ragazzi possono capire le vere sofferenze della vita. Siamo sempre più orgogliosi di poter dare il nostro piccolo contributo, si è creata negli anni una continuità che teniamo fortemente a mantenere, cercando di donare un sorriso a chi lotta ogni giorno con coraggio in questa grande casa della speranza, anche se uscendo dai reparti quelli veramente arricchiti siamo noi”.