Genova. La nave da crociera più grande mai costruita in Italia ha fatto il suo ingresso nel Porto di Genova, attraccando presso ponte dei Mille. Stiamo parlando della Msc Seaview, che è giunta nel capoluogo ligure per la festa del battesimo, che si celebrerà sabato prossimo.

Il profilo estetico e il design erano già noti, avendo questo gioiello destato interesse già da tempo, ma l’effetto “dal vivo” e “immerso” nel contesto del nostro porto fa sicuramente un’altro effetto.

Ed è proprio dall’alto che la Seaview mostra tutto il suo splendore immane, che rende miniatura la città che la circonda. Spicca la caratteristica linea della poppa, dominata dai due torrioni laterali e dalle grandi vetrate centrali.

Insomma, arrivata anche la “festeggiata” tutto o quasi è pronto per il battesimo di sabato: La cerimonia del 9 giugno sarà presentata dalla conduttrice tv Michelle Hunziker. Come consuetudine, però, sarà presente anche Sophia Loren, star del cinema e madrina di tutte le navi Msc Crociere dal 2003 a oggi. Sarà proprio Sophia Loren a tagliare il nastro, battezzando così MSC Seaview.

La costruzione di MSC Seaview ha richiesto investimenti per circa 800 milioni di euro. Con una stazza lorda superiore a 153 mila tonnellate e una lunghezza di 323 metri, MSC Seaview è la nave più grande e tecnologicamente avanzata ad essere mai stata progettata e costruita in Italia, dove ha generato occupazione per migliaia di persone con circa 10 milioni di ore/uomo.