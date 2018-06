200 euro di multa perché vive (e mangia) per strada: il caso di Eva divide il web

Genova. “Genova, oggi, multa di 200 euro perché vive per strada” e poi l’immagine, sfocata per rispettare la privacy di chi, quella multa, l’ha ricevuta. Il post, pubblicato sulla popolare pagina facebook “Genova contro il degrado”, sta facendo discutere, dal 5 giugno, giorno in cui è comparso a opera di un membro del gruppo virtuale.

La vicenda, per come si evince dal verbale della multa e dai commenti di alcuni utenti, è relativa a Eva, una donna slovacca di 65 anni a cui gli agenti della polizia locale hanno elevato una contravvenzione da 200 euro.

La sua colpa? Aver violato l’articolo 28 comma 1 del regolamento di polizia urbana che impedisce, in sostanza, di bivaccare in luoghi di interesse pubblico, come – ad esempio – le scalinate della cattedrale, il muretto di recinzione della fontana di De Ferrari, o i portici di via XX Settembre. Avete visto turisti, e non, mangiare focaccia e aprire lattine in questi luoghi? Non avrebbero potuto farlo.

Nei confronti della signora Eva, come si legge nel verbale, però, in più, qualcuno ha presentato un reclamo e la polizia locale con la solerzia che il ruolo le attribuisce, ha multato la donna. Tutto accade in via XX Settembre.

Sui social la comunità è divisa tra chi considera la multa un atto inumano e miope, chi pensa sia una dimostrazione di forza con poco senso visto che difficilmente la donna pagherà la sanzione, e invece chi reputa che la “legge sia uguale per tutti”. E anche chi pensa che il post su facebook abbia lo scopo di attaccare le recenti politiche antidegrado della giunta comunale. Mossa che potrebbe rivelarsi un boomerang. Perché in realtà, quel regolamento, esisteva già prima.

“Eva – scrive qualcuno che l’avrebbe avvicinata – ha detto che se ne tornerà in Slovacchia, dove ha 9 nipoti”. Chissà se è vero. Per adesso, davanti agli agenti, ha ritirato il verbale della contravvenzione – forse esagerata, sì- e si è rifiutata di pagarlo.