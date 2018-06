Genova. Sono oltre 3000 mila i manifestanti che sono partiti dalla Stazione marittima per il corteo del 30 giugno. Il corteo è aperto dallo striscione Genova antifascista e tutelato da un servizio d’ordine a chiudere lo spezzone gestito dall’assemblea.

Nella seconda parte del corteo lo striscione della Camera del lavoro di Genova affiancato a quello dell’Anpi, dietro le categorie della Cgil, l’Arci, la comunità di San Benedetto e le altre associazioni che hanno aderito alla manifestazione. “Siamo qui non solo per ricordare il 30 giugno – ha ribadito il segretario della Camera del lavoro Ivano Bosco – ma perché il momento storico rende indispensabile ricordare a tutti che Genova è antifascista nel momento in cui nella nostra città vengono aperte sedi neofasciste e il Comune manda i propri rappresentanti alla commemorazione di Saló”.

In piazza anche tante famiglie con bambini: “Sono qui per loro, per il loro futuro” spiega un ragazzo che spinge un passeggino. Alcuni manifestanti hanno un cartello con disegnate delle zecche a ricordare le parole dell’assessore Stefano Garassino che aveva invitato la Cgil a “Tenere fuori le zecche dal corteo”.

La manifestazione arriverà in piazza De Ferrari dove ci saranno gli interventi di militanti, delegati sindacali, immigrati e quello conclusivo del presidente emerito dell’Anpi Carlo Smuraglia.