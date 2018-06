La gara subacquea più bizzarra del mondo? Si gioca tra Boccadasse e Priaruggia e si chiama Spazzapnea

Genova. Sabato 30 giugno dalle ore 8, nella sede della USS Dario Gonzatti di via V Maggio 2C a Sturla, si svolgerà la 1a edizione di “SPAZZAPNEA – Operazione fondali puliti”, gara nazionale di raccolta differenziata subacquea finalizzata a raccogliere la maggior quantità possibile di spazzatura in mare e sul litorale. Le strutture che ospitano l’evento sono prive di barriere architettoniche.

La competizione sportiva ed ecologica è patrocinata dal Comune di Genova ed organizzata dalle associazioni Asd Apnea Center, scuola di formazione per le attività subacquee in apnea, e USS Dario Gonzatti, storica società di subacquea. La gara avrà una durata di tre ore, dalle 9 alle 12 e saranno ammessi un massimo di 150 partecipanti. La manifestazione è aperta a tutti e ogni partecipante sarà coperto da assicurazione.

Sarà a tutti gli effetti una gara di pesca il cui bottino sarà costituito dai rifiuti che le squadre riusciranno a trovare sul fondale marino e sulle spiagge. Il campo di gara si estenderà dalla spiaggia di Boccadasse a quella di Priaruggia, compreso ovviamente lo specchio acqueo antistante.

Ogni squadra, dotata di attrezzatura specifica fornita da Amiu e Cressi Sub (che offrirà anche i premi ai vincitori), sarà composta da tre persone: due apneisti per potersi assistere a vicenda durante le fasi del recupero e una terza che potrà pulire il litorale. Per prelevare dal fondo i rifiuti ingombranti sarà presente anche una squadra di sommozzatori.