La Fiera di San Pietro, sagre, spettacoli e musica: tutti gli appuntamenti del week end

Genova. Un week end di sole, caldo e tanti appuntamenti all’aperto per tutti i gusti. Anzitutto sabato 30 giugno e domenica 1° luglio torna la Fiera di San Pietro alla Foce. Le bancarelle aprono alle 15 di sabato e chiudono a mezzanotte di domenica. La fiera ritorna più ricca e accogliente grazie ai 536 banchi che espongono merci varie e generi alimentari, tra cui dolci, frittelle, porchetta, formaggi e prodotti tipici. Gli operatori presenti provengono da quasi tutte le regioni d’Italia.

Per gli amanti della Silent disco l’appuntamento è a Santa Margherita ligure con Enjoy the silence che si svolgerà sabato sera. Tre canali di musica tra cui scegliere. Il costo per cuffie e una consumazione è di 15 euro

Per chi resta in città invece sempre sabato da non perdere la prima assoluta del nuovo Luzzati Summer Sound, festival dedicato a musica e dell’arte. A esibirsi a partire dalle 18 la band modern swing Free Shots, per quella che sarà l’unica imperdibile data estiva genovese del 2018. In apertura il DJ milanese Madsoundsystem. Food & Beverage a cura di Uva – Urban Vineyard Area e Gradisca Cafè – Piazza delle Erbe Genova. Biglietto 7 euro (5 euro per i soci).

Nella vecchia Darsena invece da venerdì 29 a domenica 1 luglio appuntamento con il Circo di una Notte di Inizio Estate. Tre giorni di spettacoli per famiglie, giovani e bambini dietro al Galata Museo del Mare: dal circo contemporaneo ai laboratori. Nei pomeriggi esibizioni e performance degli allievi di sYnergiKa e laboratori interattivi di tante discipline acrobatiche e circensi per piccini e per adulti.

Per chi vuole fare un giro nell’entroterra a Serra Riccò sabato 30 giugno c’è la Notte Bianca . Dalle 16 alle 18, attività per famiglie e bambini, e area ristoro. A seguire, dalle 18 alle 3, musica con La consolle da paura con Paolo Kighine, Gianluca Erre, She Devil, Pitta, Roland Brant, Massimo Cominotto, Robin 48, Corrado e Andrea Scopsi. Presenti anche The Voices: Mad Bob e Mc Gallagher. L’appuntamento è presso il piazzale delle Feste (Giardini della Tavola Bronzea) di Serra Riccò . L’ingresso è libero.

A Borgo Fornari (nel comune di Ronco Scrivia) questo fine settimana va in scena la 19sima edizione della Sagra del raviolo casalingo. Oltre cento volontari tra uomini donne e ragazzi si adoperano per la realizzazione della Sagra del Raviolo Casalingo. Ormai, questo, è diventato un appuntamento fisso dell’estate valligiana, un po’ per l’ambiente ideale per giovani e famiglie, grazie anche al parco verde e ai giochi La ricetta, come da tradizione, prevede l’impiego di carne genuina (di fassone piemontesi allevate in piccole stalle), uova, formaggio di prima scelta e boraggini del posto. Inoltre si potranno gustare cima genovese,nodini di vitello da latte, salsiccia artigianale e dolci. L’evento è organizzato da Ricreatorio di Borgo Fornari (via Mazzini 28)

In piazza Sarzano in centro invece c’è il Braghetta Beer Festival a Genova, evento organizzato da Civ di Sarzano Sant’Agostino e che di fatto inaugura la pedonalizzazzione di piazza Sarzano. Una tre giorni, da venerdì 29 giugno a domenica primo luglio 2018 in piazza Sarzano, per godersi l’ultimo weekend urbano prima che esploda l’estate. Si potranno assaggiare più di 40 tipi di birre artigianali, degustare piatti semplici come salsicce e panini, patatine fritte, hamburger, acciughe fritte direttamente dalla Darsena e panisse, musica, sia live che dj set.