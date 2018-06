Genova. È arrivata presto. Alle 7 del mattino era già ormeggiata alle banchine di Ponte dei Mille la Disney Magic, una delle navi della Disney Cruise, che per la prima volta fa tappa nel capoluogo ligure. Si tratta della nave più vecchia della flotta Disney, varata nel 1998.

Per l’occasione Genova ha preparato tre itinerari per le famiglie che decideranno di trascorrere la giornata in città (la compagnia ha annunciato che per i propri ospiti saranno organizzate escursioni anche a Portofino e Milano). Del resto la nave è stata allestita proprio in ottica “family”: a bordo né casinò né discoteche, prevalgono aree bimbi divise per fasce d’età.

Arts and Gourmet, Ancient Times and Classical Music, Walking Tour sono i tre percorsi guidati a Genova. I partecipanti saranno accompagnati attraverso i vicoli e le piazzette del centro storico, visitando anche alcune tra le più significative realtà museali, tra le quali quello di Strada Nuova. Non mancheranno momenti dedicati alla degustazione di prodotti tipici locali come il giardino di Palazzo Bianco, e all’interno delle botteghe storiche.

Disney Magic tornerà a Genova il 27 giugno e il 10 luglio.