La Delta Spedizioni domina il 33° Giro del Monte Reale

Il Giro del Monte Reale dice “trentatré”, tanti quante sono le edizioni tenutesi che riscutono sempre grande successo per la manifestazione organizzata a Ronco Scrivia dall’Atletica Vallescrivia. Un’edizione che ha visto dominatrice assoluta la Delta Spedizioni che fa doppietta vincendo sia tra gli uomini con Paolo Piano, che fra le donne con Daniela Olcese. 50’45” per completare il percorso di 10,5 km per Piano che termina abbondantemente davanti al compagno di squadra Mohamed Rity e a Gabriele Poggi della Cambiaso Risso.

Nettamente staccato Stefano Emma, anch’egli della Cambiaso Risso che si deve accontentare della medaglia di legno. Quinto è Marco Schiava che ben conosceva il tracciato essendo parte della società organizzatrice, che vede altri due atleti nei primi dieci con Simone Cabella e Marco Matzedda rispettivamente 7° ed 8°. Prima di loro si è piazzato Marco Nerini dei Maratoneti Genovesi che è sesto. Chiudono la top ten, Abio Bidone della Delta Spedizioni ed il piemontese Andrea Ferrarazzo.

1h05’07” è invece stato il tempo di Daniela Olcese, vincitrice come detto della gara femminile. Prestazione più che buona visto che Teresa Repetto dell’Atletica Novese, patisce oltre 3’ di svantaggio, imponendosi su Romana Lagomarsino per soli 28”. Quarto posto per Irene Galli delle Frecce Zena in 1h10’08”, mentre Liliana Paganini si ferma al quinto posto con i colori del Gruppo Città di Genova.