La Croce Verde di Pontedecimo compie 110 anni

Genova. Sabato 23 giugno 2018 la pubblica assistenza Croce Verde Pontedecimo festeggerà il suo 110° anniversario di fondazione.

Le celebrazioni inizieranno al mattino con la premiazione, alle ore 10, dei volontari attivi nel quinquennio 2013-2017. A seguire quella dei vincitori del concorso “Vetrine verdi”: ideato per coinvolgere tutta la cittadinanza per questa importante ricorrenza, il concorso ha messo in gara gli esercizi commerciali della delegazione che si sono sfidati nell’allestimento delle proprie vetrine sul tema “Croce Verde”.

Nel pomeriggio ritrovo alle ore 15 in Piazza Partigiani: qui si riceveranno consorelle e autorità e avranno inizio le celebrazioni ufficiali. Al saluto del presidente della pubblica assistenza e di Anpas Liguria Lorenzo Risso e delle autorità convenute, farà seguito l’intervento del presidente nazionale Anpas Fabrizio Pregliasco. Questa sarà inoltre l’occasione per la nomina a Presidente Onorario della Croce Verde Pontedecimo del socio Luciano Rebora.

Dopo i discorsi di rito, largo ai giovani! Alle ore 17 si terrà un’esercitazione di primo soccorso a cura del Gruppo Giovani Green Sparks; alle 18:15, dopo la Santa Messa, si terranno l’inaugurazione e la benedizione di una nuova autoambulanza e della nuova bandiera sociale.

Oltre al già citato concorso “Vetrine Verdi”, per coinvolgere la cittadinanza in questa ricorrenza la Croce ha organizzato una mostra fotografica retrospettiva delle attività della pubblica assistenza dalla sua nascita ad oggi. La mostra è stata inaugurata il 5 giugno scorso e si può visitare presso i locali della sede sociale in Via Croce Verde 5 fino al 23 giugno.

La pubblica assistenza Croce Verde Pontedecimo è nata ufficialmente il 1° gennaio 1908 grazie all’iniziativa avviata l’anno precedente da un comitato promotore di cittadini dell’allora Comune di Pontedecimo: inizialmente ubicata in un locale a piano terra del palazzo civico, dal 1911, grazie ai due benefattori Pasquale Napoli e Andrea Gallino trovò nuova collocazione in quella che è tuttora la sua storica sede sociale.

Nel corso della sua storia ultracentenaria, la Croce Verde Pontedecimo è stata coinvolta direttamente negli eventi bellici del Novecento, in particolare nella Resistenza, che la vide in prima linea nella raccolta delle salme dei martiri della Benedicta e nel sostegno ai partigiani, attività per cui è stata insignita di Medaglia d’Oro dall’A.N.P.I.

Dal servizio di mero trasporto con le lettighe a mano o a cavallo e con le prime autoambulanze, il suo operato si è oggi trasformato e specializzato in vera azione di prima cura, soccorso e trasporto socio-sanitario per la popolazione delle delegazione, eseguita da volontari motivati e formati.

Nella sua storia più recente ha partecipato inoltre con i suoi volontari alle attività di soccorso e protezione civile compiute nei principali eventi sia a livello nazionale (sisma in Abruzzo, in Emilia, in Centro Italia solo per citare gli ultimi) sia locale (alluvioni genovesi e del territorio ligure).