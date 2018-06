Genova. “Genova sollevi lo sguardo oltre l’immediato”. E’ stata questa l’esortazione dell’arcivescovo di Genova, Caridnale Angelo Bagnasco che, al termine della tradizionale benedizione del mare, in Porto Antico, per la festività del patrono, S. Giovanni Battista, ha rivolto il suo pensiero a Genova.

Una festa “di popolo” che deve essere anche l’occasione per ritrovare “quello slancio dell’anima che portò i nostri padri a sfidare il mare. Uno slancio che non si è esaurito e non si spegnerà – ha concluso – ma dobbiamo rimanere un popolo”.

di 59 Galleria fotografica Processione di San Giovanni Battista patrono di Genova









La processione, con le tradizionali confraternite, che hanno portato i crocifissi lignei, è partita poco dopo le 17 da Piazza Matteotti per arrivare alla Cattedrale di San Lorenzo dove sono conservate le reliquie di San Giovanni Battista, patrono di Genova.