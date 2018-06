Kessy & Mely, le gemelline social, sabato alla Feltrinelli per il firmacopie

Genova. 16 anni appena e già oltre 3 milioni e 200 mila follower su Musica.ly, il social che va per la maggiore tra i ragazzini di oggi. Ma non solo, il 29 maggio esce in libreria il primo romanzo delle due gemelle per Fabbri editori, Un ragazzo tra noi, una divertente storia che si basa proprio sulla loro “gemellitudine”.

Anche le protagoniste del libro, infatti, sono gemelle, molto somiglianti nell’aspetto ma diversissime nel carattere. La spigliata e la timida. Una diversità, però, che le ha sempre tenute in perfetto equilibro, almeno finché Luna non perde la testa per un nuovo misterioso studente…

Tra esilaranti video di musical.ly, perfide compagne di classe, tornei scolastici, liti furibonde e prime cotte, Sol e Luna impareranno una importante: nemmeno il ragazzo più carino della scuola può spezzare il legame che le unisce… o forse sì?

Kessy e Mely incontrano i loro fan sabato 16 giugno alle ore 15 presso la libreria Feltrinelli Libri e Musica di via Ceccardi, 10/20/22/24 R, e firmeranno le copie del loro romanzo.