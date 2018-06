Jazz dal vivo agli imbarchi del Colombo e persino in volo per la Giornata della Musica

Genova. Anche l’aeroporto Cristoforo Colombo ha partecipato alla giornata internazionale della Festa della Musica, questo giovedì 21 giugno, insieme ad altri 21 scali nazionali.

L’iniziativa, cui hanno aderito ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e Assaeroporti (l’associazione dei gestori aeroportuali), ha visto l’esibizione del trombettista Giampaolo Casati (direttore dell’orchestra Conte) e del contrabbassista Dino Cerruti. Il duo ha suonato dal vivo in area imbarchi alcuni brani di musica jazz per un pubblico composto di passeggeri in partenza.

Non solo: al termine dell’esibizione, Casati si è imbarcato per Palermo su un aereo Volotea per esibirsi durante il volo e successivamente all’aeroporto “Falcone e Borsellino”.