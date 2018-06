Innovazione, 5 start up liguri “in mostra” allo Smau di Berlino

Genova. La Liguria presente a Berlino per il secondo anno con 5 start up innovative selezionate tra oltre 40 candidate. Gli start-upper parteciperanno, dal 13 al 15 giugno, alla tappa di Berlino dello Smau, la più articolata piattaforma italiana di incontro e matching dedicata all’innovazione per le imprese e gli enti locali.

Dopo il roadshow annuale di appuntamenti territoriali, l’evento internazionale multiregionale a Milano e quello che si è svolto a Londra dal 2 al 3 maggio, a Berlino oltre 50.000 imprese, provenienti da tutti i settori merceologici, potranno dialogare direttamente con i sistemi produttivi sui temi dell’innovazione.

“Lo scorso anno – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Innovazione Andrea Benveduti – abbiamo portato 5 start up innovative liguri allo Smau, riscuotendo un ottimo successo. Berlino è un’incredibile vetrina per le nostre start-up innovative e un’importante occasione per farsi conoscere e stringere possibili rapporti commerciali. In questa tappa sarà presente anche Digital Tree, che ha già partecipato con le start up del suo incubatore alle giornate Smau di Londra. Siamo già al lavoro per la tappa che vedrà protagonista Genova, dal 20 al 22 novembre, per aiutare le aziende del territorio a cogliere le opportunità di business e trovare partner innovativi per crescere sui mercati”.

Le start up selezionate sono:

Alpha-Cyber che si occupa di IOT, Blockchain, Cyber security e in particolare a Berlino si presenta con un’applicazione che permette di mettere in contatto i vari sistemi di pagamento posteggi delle varie città;

Biki Technologies, spin-off di IIT produce un software per le industrie farmaceutiche in gradi monitorare e testare nuovi farmaci;

Ellotech produce e commercializza un innovativo sistema per varare e alare le barche in autonomia che prende il nome di Elloboat;

Himarc srl sviluppa e commercializza prodotti e servizi innovativi per migliorare la sicurezza delle persone e la protezione delle infrastrutture critiche

Kuma Energy sviluppa il proprio brevetto per impianto cimoelettrico, ECOMar, sistema modulare di conversione energetica del moto ondoso “controllato”.

Il programma prevede, il 13 giugno, un networking dinner presso l’Ambasciata Italiana,

il secondo incontri di affari, matchmaking, e l’opportunità di presentazioni a un pubblico selezionato e il terzo giorno è dedicato alle visite ai principali incubatori di Berlino: Einstein Center Digital Future, Silicon Allee, APX Axel Springer Porsche Accelerator e GTEC.

Accompagnano e coordinano la delegazione ligure il presidente di Liguria International Ivan Pitto e il dirigente dello Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia della Regione Liguria Alberto Pellissone.