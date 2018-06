Genova. Questo pomeriggio, i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti a Campoligure, sulla strada provinciale per Campoligure, per incidente stradale.

Due vetture, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Foto 2 di 2



Nello schianto una donna è rimasta bloccata all’interno della vettura. Utilizzando la cesoia e il divaricatore idraulico i pompieri hanno aperto la portiera ed estratto l’occupante.

Sul posto il 118. I feriti, tre, sono stati portati in ospedale tra il San Martino e il San Carlo. Non sono in gravi condizioni.