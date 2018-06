Incidente GNV, dopo i rilievi della magistratura la Atlas riprende il mare

Genova. Dopo l’incidente di ieri, dove un passeggero ha perso la vita ed un altro versa in gravi condizioni, la nave Atlas della flotta GNV è stata “fermata” per permettere agli inquirenti i sopralluoghi e le perizie del caso. In mattinata però a ripreso il mare, ripristinando il collegamento.

A comunicarlo la stessa GNV, la compagna di navigazione italiana partecipata al 50% da MSC e con sede a Genova, che in una nota stampa diffusa in serata ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incidente.

Il fatto è accaduto durante le operazioni di imbarco sulla nave in partenza da Napoli per Palermo: per cause ancora da accertare un veicolo imbarcato è piombato sulla fila di persone in attesa di salire a bordo, travolgendo due persone.