Genova. Nel primo pomeriggio di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est è intervenuta in via Laiasso, alle Gavette, per un odore di plastica bruciata.

Giunti sul posto dalle verifiche, risultava uscire questo odore e fumo da un cassone di contenimento di materiale da riciclare all’interno della ditta Ricupoil.

Il tempestivo intervento ha permesso di limitare i danni. Il lavoro di spegnimento e poi continuato con una macchina operatrice, chiamata ragno, che ha trasferito il materiale da un cassone al altro permettendo di spegnere completamente il residuo di combustione.

Le origini del rogo sono da accertarsi.