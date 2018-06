Impianti sportivi, in arrivo due bandi Anci per i comuni liguri per 150 mln di mutui a tasso zero

Genova. Lunedì 18 giugno alle ore 14 presso la sede di ANCI Liguria – Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9 a Genova si terrà l’incontro di approfondimento sulle agevolazioni previste dall’intesa Anci-Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di opere di impiantistica sportiva e piste ciclabili nei Comuni liguri.

Nello specifico, si tratta di due bandi, “Sport Missione Comune” e “Comuni in pista”, ai quali è possibile aderire entro il 31 dicembre 2018.

“Sport Missione Comune” aprirà il prossimo 5 luglio, e prevede 100 milioni di euro di mutui a tasso zero per lo sviluppo e il miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica; “Comuni in pista”, già aperto, prevede il totale abbattimento degli interessi per piste ciclabili e ciclodromi per un totale di 50 milioni di mutui.

«Auspichiamo una significativa partecipazione dei Sindaci liguri all’incontro – afferma il direttore generale ANCI Liguria Pierluigi Vinai – perché si tratta di una ulteriore occasione di facilitazione che ANCI mette a disposizione dei Comuni per l’infrastrutturazione sportiva, sulla scia di quanto già fatto quest’anno con la liberazione di spazi finanziari d’intesa con il Governo prima e con la Regione poi».

Porteranno i saluti il direttore ANCI Liguria Pierluigi Vinai, il coordinatore della commissione Sport ANCI Liguria Gianluca Tinfena, l’assessore alla Cultura, Sport e Formazione della Regione Liguria Ilaria Cavo, il vicepresidente CONI Liguria Pino Raiola.

Interverranno il vicepresidente vicario ANCI e delegato allo Sport, on. Roberto Pella, il direttore dell’Osservatorio sulla Bike Economy Annamaria De Paola, il direttore generale ICS Paolo D’Alessio e il responsabile Servizio Incentivi ICS Eduardo Gugliotta.

In allegato, il programma dell’incontro.