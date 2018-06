Gronda, salvi i lavoratori della falegnameria Voltrese, la Regione sigla intesa per tutelare aziende interferite da grande opera

Genova. Assicurare lavoro alle aziende edili presenti sul territorio e alla mano d’opera locale, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati e alle imprese oggetto dell’interferenza della Gronda autostradale. E’ quanto si prefigge l’intesa approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone per tutelare l’occupazione del territorio.

Già negli anni scorsi Regione Liguria, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture, aveva siglato intese per tutelare l’occupazione delle imprese del territorio per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, del terzo lotto del Bisagno e per l’aggiudicazione dei bandi nella lotta al dissesto idrogeologico. Questa ulteriore intesa che verrà siglata nei prossimi giorni alla presenza dei vertici di Autostrade e delle Organizzazioni sindacali si prefigge, in particolare, di trovare una collocazione ai lavoratori ex dipendenti della Falegnameria Voltrese, in corso di liquidazione, nei cantieri delle opere della Gronda di Genova.

Soddisfatti i sindacati. “Buone notizie per 6 famiglie genovesi – scrive la Fillea Cgil – oggi, la Giunta regionale ha dato semaforo verde alla sottoscrizione di un impegno fortemente perseguito dalla categoria sindacale che tutela i lavoratori del settore del legno, con Autostrada per l’Italia per la ricollocazione dei 6 lavoratori della Falegnameria Voltrese”.

L’azienda del ponente genovese, infatti, a seguito del passaggio sul suo sito della Gronda Autostradale aveva in primavera chiuso i battenti non essendo in condizione di potersi trasferire, facendo di fatto perdere l’occupazione a 6 lavoratori. Per Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil “Si tratta di un primo passo positivo e non scontato, poichè al momento non previsto dal Programma regionale di intervento strategico, che dovrà necessariamente trovare attuazione già con l’avvio delle primissime fasi di cantierizzazione dell’importante opera”.

L’intesa approvata oggi in Giunta arriva dopo l’attuazione di quanto previsto dalla Legge del PRIS, i programmi regionali di intervento strategico per garantire l’adozione di misure per la sostenibilità delle grandi opere e risolvere le problematiche delle popolazioni e dei territori coinvolti dalla realizzazione dell’infrastruttura. A seguito dell’attività del comitato regionale del PRIS sono stati predisposti gli elenchi, sia delle unità abitative, sia delle attività economico-produttive interferite dall’opera autostradale per ricollocare i soggetti sottoposti a esproprio. Ammontano a 99 le abitazioni coinvolte dal passaggio della Gronda e a 35 le attività economiche. Per quanto riguarda i residenti, grazie al PRIS, sono già stati sottoscritti gli accordi che prevedono un indennizzo pari 45.000 euro, in aggiunta al valore dell’immobile; sul fronte delle le attività economiche è in corso la sottoscrizione degli accordi e ad ogni azienda verrà riconosciuto un indennizzo calcolato sull’entità e sulla tipologia della lavorazione che svolgono, a patto di mantenere la continuità produttiva e occupazionale sul territorio regionale.