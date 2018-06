Governo, Flavio Di Muro in commissione Giustizia e politiche dell’Unione Europea

Roma. Oggi si sono riunite a Roma per la prima volta le commissioni parlamentari. Flavio Di Muro della Lega parteciperà ai lavori di due commissioni permanenti della Camera dei Deputati: la II Commissione “Giustizia” e la IV Commissione “Politiche dell’Unione Europea”.

“Finalmente si inizia il lavoro nelle commissioni – dice Di Muro – dove si concentra la maggior parte dell’attività parlamentare, dove si discutono le proposte di legge e dove è possibile mettere in evidenza problematiche che necessitino di approfondimenti. Sono onorato di far parte della Commissione Giustizia, in cui peraltro sono stato eletto segretario, da qui passeranno riforme importanti e tutte quelle norme che interessano da vicino i cittadini, come ad esempio la revisione delle disposizioni in materia di legittima difesa. Farò altresì parte, con estrema soddisfazione, della Commissione Politiche dell’UE”.

“Ritengo questa Commissione centrale in questa legislatura – continua – siamo di fronte a un dibattito aperto sui rapporti con l’Unione Europea e tra Paesi europei, in primis sulla gestione dei flussi migratori. Ci sarà poi da affrontare con attenzione e tenacia la nuova programmazione dei fondi europei”.