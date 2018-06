Contro gli incidenti, no all’allungamento degli orari di lavoro: a Fincantieri la protesta dei dipendenti De Wave

Genova. Questa mattina volantinaggio davanti allo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente da parte della Fiom del cantiere e dei lavoratori di De Wave.

Il Gruppo De Wave, main contractor nel settore crocieristico, è controllato dal fondo lussemburghese di private equity Xenon PE VI. L’Azienda opera nel settore cantieristico e si occupa prevalentemente dell’allestimento delle aree pubbliche dall’interno delle navi da crociera. Conta circa 150 dipendenti ripartiti equamente tra Genova e Monfalcone, più altri 170 in un sito di produzione situato in Polonia.

Durante la trattativa sul contratto aziendale, che viene discusso per la prima volta in questa azienda, la direzione del personale ha proposto la lavorabilità dei permessi annui retribuiti per fare fronte alle punte di lavoro in fase di consegna nave, chiedendo inoltre ulteriori deroghe sulle ore di straordinario da effettuare, rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.

Si aggraverebbe ulteriormente una situazione che vede già un’allungamento di fatto degli orari di lavoro, oltre a una prassi di mancato utilizzo dei riposi compensativi previsti da legge e contratto.

“Una proposta irricevibile – dicono i sindacati – a maggior ragione in un momento che sta esplodendo drammaticamente il problema degli infortuni sul lavoro, purtroppo molto frequenti nel settore della cantieristica navale, come ci ricorda drammaticamente la cronaca di questi giorni”.