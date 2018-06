Gli abusi sulle donne e la campagna #changeyoutoo chiudono i dibattiti al Che festival!

Genova. “Change you too: il cambiamento è possibile”. È questo il titolo dell’incontro, dedicato al tema della violenza sulle donne, al quale interverrà la capogruppo del PD in Comune a Genova, Cristina Lodi.

L’evento è organizzato da Music For Peace all’interno del Che Festival ed è in agenda domenica 10 giugno alle ore 20.30 presso l’Aula Vik della sede dell’Associazione, in via Balleydier 60 a Genova.

All’incontro parteciperanno anche Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona, la scrittrice Sara Rattaro e l’onorevole Lucia Annibali, la giovane avvocatessa sfregiata con l’acido da due uomini su mandato dell’ex fidanzato, che è riuscita a ribellarsi e a impegnarsi concretamente nella lotta alla violenza di genere.

“Ringrazio Music for Peace per questa preziosa occasione di incontro su un tema così importante – dichiara Cristina Lodi – . Ormai sono diversi anni che riusciamo, insieme all’Associazione, a creare un momento di approfondimento su tematiche sociali di grande attualità, invitando qui a Genova ospiti di rilevanza nazionale, come quest’anno è il caso dell’onorevole Annibali. Grazie alla testimonianza di chi è stato ed è maggiormente coinvolto in queste drammatiche esperienze, anche la politica locale può lavorare con maggiore efficacia sul tema della prevenzione e del contrasto al tragico fenomeno della violenza di genere”.