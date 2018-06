Gite scolastiche, Polizia Stradale e Polizia Locale insieme per la sicurezza

Genova. L’iniziativa, che prevede una collaborazione tra Polizia Stradale e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, focalizza l’attenzione sul trasporto scolastico in occasione delle gite e dei viaggi d’istruzione garantendo, grazie ai controlli preventivi su autobus ed autisti, viaggi più sicuri.

Nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato nel 2015, la Polizia Stradale ha elaborato un vademecum nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione di un viaggio d’istruzione: scelta dell’impresa, idoneità e condotta del conducente e idoneità del veicolo.

Il protocollo prevede che i Dirigenti scolastici richiedano l’intervento della Polizia Stradale prima di intraprendere un viaggio o durante lo stesso, se la condotta del conducente o l’idoneità del veicolo non dovessero corrispondere ai requisiti dettati dal vademecum citato.

Dal 2016 ad oggi, le pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 1887 autobus, e in 121 casi hanno trovato delle irregolarità, principalmente riguardanti i dispositivi di equipaggiamento.

Dallo scorso Maggio, a Genova, per incrementare il numero dei controlli e una copertura più capillare del territorio, è stata avviata una collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Fino alla fine di giugno al fianco della Polizia Stradale ci saranno gli agenti della Polizia Locale, che saranno guidati in un percorso di formazione ed approfondimento della normativa che regola questa attività, in modo che per il prossimo anno scolastico, una parte dei controlli mirati sarà svolta dalla Polizia Locale che procederà autonomamente.