Giornata mondiale del donatore di sangue, le iniziative a Genova e provincia

Genova. In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre domani, 14 giugno, Avis ha organizzato una serie di eventi sparsi in Liguria. A Genova Avis, che contribuisce con i suoi associati al 40% del sangue donato in Liguria, sarà presente in piazza De Ferrari per promuovere la donazione di sangue, il 16 in piazza Caricamento.

Per quanto riguarda la provincia di Genova, domenica 17 giugno a Chiavari la sezione locale festeggia il 60° di fondazione con spettacoli tra i caruggi, focaccia, musica e tanto divertimento con l’esibizione di cabaret “I pirati dei caruggi”.

Il motto di quest’anno è “Be there for someone else. Give blood, share life” (in italiano “Sii disponibile per qualcun altro. Dona sangue e condividi la vita”).

La giornata del donatore è un’occasione per ricordare che tutti i progressi scientifici e le relative ricadute in questo ambito della medicina non sarebbero possibili senza il donatore di sangue, che dà il suo contributo gratuito alla società.