Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, allarme per numeri in calo: “Approccio emotivo”

Genova. Nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra oggi in tutto il mondo, a Genova e in Liguria l’attenzione è ancora sull’approccio alla donazione, che gli ultimi dati del 2018 certificano essere ancora di tipo emotivo più che razionale.

Nei primi tre mesi di quest’anno le unità di sangue raccolte a Genova tra Asl 3, San Martino e Gaslini sono state 10.368, un numero inferiore di 802 unità rispetto alle 11.170 raccolte nello stesso periodo del 2017. Il saldo negativo ha fatto scattare l’allarme carenza sangue e tra aprile e maggio le raccolte sono cresciute di 598 unità rispetto agli stessi mesi del 2017, andando in parte a compensare il primo trimestre 2018.

“Questi dati sottolineano ancora una volta la necessità di chiedere ai donatori di trasformare il loro impegno da emotivo a un impegno che diventi scelta di servizio per la comunità, in un contesto in cui si decide di essere utilità per la collettività – ha dichiarato il presidente di Fidas Genova e Liguria, Emanuele Russo -. La nostra azione è mirata a far partecipare i nostri donatori secondo le linee del progetto ‘donatore 2.0’, ovvero non più ‘dono se posso, quando posso’ ma ‘dono se serve, quando serve e dove serve’”.

Per la vice presidente della Regione, con la delega alla Sanità, Sonia Viale è importante sottolineare il ruolo del donatore e il coinvolgimento dei giovani nella donazione. “Quella di oggi è una giornata per ricordare il ruolo del donatore come parte integrante del sistema sanitario – ha spiegato l’assessore Viale -. Invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a suggellare un patto nel tempo”.

A Genova oggi Avis e Fidas si alterneranno tutto il giorno con le loro autoemoteche per una raccolta straordinaria in piazza De Ferrari (Avis al mattino e Fidas al pomeriggio), dove l’acqua della fontana sarà colorata di rosso per celebrare la Giornata Mondiale del Donatore di sangue. Tante altre iniziative oggi tra Genova e la Liguria, di seguito riassunte insieme alla tabella dei dati sulle raccolte di sangue in Liguria nei primi cinque mesi di quest’anno.

Genova:

− Raccolta straordinaria di Avis e Fidas tutto il giorno in piazza De Ferrari

− All’Ospedale Galliera il servizio di immunoematologia e trasfusionale sarà aperto dalle 7.30 alle 16.

− Open day della Asl 3 genovese dalle 8 alle 14 al Centro trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi.

− Plasma day all’Ospedale Policlinico San Martino: raccolta di plasma da parte dei donatori per i quali è già predisposta un’agenda di appuntamenti nel Centro trasfusionale del Monoblocco.

− Open Day dalle 8 alle 14 al Centro trasfusionale dell’Ospedale pediatrico Gaslini.