Si è svolto, sabato 9 giugno presso il Circolo Nautico Rapallo, il primo modulo del corso zonale ADI. La giornata è cominciata alle 9 con l’arrivo e la registrazione dei partecipanti, subito dopo lo staff istruttori ha iniziato la prima parte del programma con lezioni teoriche, che hanno coinvolto e incuriosito i ragazzi sui vari aspetti: dalla scoperta delle normative federali, a come funziona una scuola vela, all’utilizzo del gommone e mezzo d’assistenza.

Nel pomeriggio le lezioni sono proseguite in mare, i ragazzi sono stati divisi a gruppi, in questo modo hanno potuto fare pratica sia in gommone sia a bordo delle barche collettive, i Trident del CNR. È stata una bella e piacevole giornata per tutti; si è conclusa con la consegna dei moduli che tutti i futuri ADI dovranno compilare per continuare il loro percorso formativo.