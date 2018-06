Giancarlo Maroni si aggiudica l’11° Favale – Castello

Si è corsa nel fine settimana l’11^ edizione dello slalom “Favale – Castello” gara valida per il Trofeo Nord e per la Coppa Csai 1^ Zona. Organizzata dalla scuderia Favale 07, è stata vinta a sopresa da Giancarlo Maroni Jr con la sua Osella Pa21 jrb grazie soprattutto ad una terza prova di grande rilievo. Il pilota emiliano della scuderia Abs Sport, ha battuto il super favorito della vigilia Pasquale Bentivoglio della Bluthunder Racing a bordo della ua Tatuus Kawasaki. Terzo il genovese Alessandro Polini sulla Polini Bmw, unico ad avere disputato tutte e tre le manche della gara.

Dietro al trio sul podio troviamo Daniele Patete sulla Fiat X1/9 del team Altavalle Motosport; Roberto Risso della Racing for Genova ed il parmigiano Filippo Gennari sulla sua Renault Clio, Ab Motorsport. Ancora un genovese ad occupare l’ottavo posto con Paolo Bordo della scuderia di casa dello Sport Favale, anch’egli su Renault Clio. Nono posto per Pasquale Patete sulla Fiat X1/9 per l’Altavalle Motorsport mentre chiude la top ten Danilo Mosca con la Peugeot 2005.

Spazio anche per la gara delle vetture storiche che vedeva quattro auto in competizione. Vittoria della Fiat 650NP Giannini di Domenico Mascolo, appartenente alla società organizzatrice e sulla A112 Abarth di Giacomo Carminati. uccessi di Gruppo, oltre che per i già citati Maroni, Bentivoglio, Polini, Gennari e Ticci, primi rispettivamente nei raggruppamenti E2 SC, E2 SS, E2 SH, E1 Italia e S, anche per Mariano Mariani (Renault Clio Williams – BB Competition), Carlo Gandolfo (Renault Clio Williams – Racing for Genova Team) e Alessio Zucchella (Peugeot 106 S16), che hanno primeggiano nell’A, nell’N e in Racing Start.