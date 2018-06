Genova: si sente male e muore in strada ad Albaro

Genova. Si è accasciato per strada, in via dei Franzone, ad Albaro, per un malore, ed è morto. Se n’è andato così questa mattina un uomo del 1935, di cui non sono note le generalità.

Si tratta del secondo decesso in due giorni per un malore all’aperto. L’aumento delle temperature di questi giorni potrebbe essere uno degli indiziati, o almeno una concausa del malessere.

Ieri, sempre ad Albaro, ha perso la vita Massimo Roman, 53 anni, gioielliere, che stava prendendo il sole su un lettino alle piscine di Albaro insieme con la famiglia.