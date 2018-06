Genova Quinto raggiunto nel finale, poi Salerno la spunta ai rigori

Genova. Il veleno nella coda. Il Genova Quinto B&B Assicurazioni tiene a bada la Rari Nantes Salerno alle Piscine di Albaro, con una cornice di pubblico da stropicciarsi gli occhi, va sempre in vantaggio, anche di due gol, ma alla fine viene raggiunto dai campani che si aggiudicano il match ai tiri di rigore.

Fra una settimana i biancorossi saranno di scena alla Nicodemi per rpovare a ribaltare il risultato e quindi giocarsi la bella il mercoledì successivo in casa. Non sarà facile, anzi sarà proprio difficile: servirà un’impresa ma Bittarello e compagni hanno le armi giuste per centrarla.

Buono l’avvio di partita dei padroni di casa che si portano subito in vantaggio nel primo parziale per 2-1, con l’uno due di Mugnaini e Gitto e Cupi che invece sblocca il risultato della RN Salerno. Secondo tempo in cui il Quinto allunga sugli avversari con i gol di Gavazzi e Amelio, portandosi sul 5-2. Al cambio di campo gli ospiti ingranano la marcia e con un parziale di 3-2 iniziano la rimonta, grazie alle reti di Spatuzzo, Pica e Scotti Galletta. Ultimo quarto in cui Parrilli e Scotti Galletta annullano lo svantaggio: i tempi regolari terminano 7-7, si va ai rigori. Il doppio errore ligure, di Gitto al primo tiro e di Mugnaini al quarto, consegnano l’incontro ai campani, perfetti nelle realizzazioni di Cupic, Luongo, Parrilli e Agostini, che firmano l’11-9 finale.

“È stata una partita combattuta, come ci aspettavamo – commenta il tecnico Gabriele Luccianti -. Per due volte siamo stati avanti di due gol, avremmo dovuto fare anche il terzo e provare a chiudere i giochi, ma il Salerno è stato bravo a restare sempre in partita e a pareggiare quasi sul finale. Non ci diamo per vinti: non lo facciamo non per presunzione, ma per quello che si è visto in vasca. Sabato prossimo proveremo a rovesciare questo risultato: lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo ai nostri tifosi, lo dobbiamo alla società“.

Il tabellino:

Genova Quinto B&B Assicurazioni – Campolongo Hospital RN Salerno 9-11 (d.t.r.)

(Parziali: 2-1, 2-1, 2-3, 1-2)

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Pellegrini, Percoco, Villa, Mugnaini 1, Brambilla Di Civesio 1, Bianchi, Gavazzi 1, Palmieri, Boero, Bittarello, Gitto 3, Amelio 1, Baldineti. All. Luccianti.

Campolongo Hospital RN Salerno: Santini, Luongo, Agostini, Polifemo, Scotti Galletta 2, Gallozzi, Fortunato, Cupic 1, Saviano, Parrilli 1, Spatuzzo 1, Pica 2, Gregori. All. Citro.

Arbitri: Braghini e Severo.

Note. Usciti per limite di falli: Gallozzi e Brambilla Di Civesio nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Genova Quinto 2 su 7, Salerno 2 su 7. Ammonito Citro nel quarto tempo.

Nell’altra finale, successo della Roma Nuoto sulla President Bologna per 7 a 5.