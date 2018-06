Genova. Un’altra partita tirata, combattuta, giocata a stretto contatto, fatta di sorpassi e pareggi continui. Sì, probabilmente sia Genova Quinto B&B Assicurazioni che Rari Nantes Salerno avrebbero meritato la promozione in Serie A1, ma alla fine a conquistarla sono i biancorossi, che ieri sera hanno vinto la bella della finale playoff alle Piscine di Albaro e dopo un solo anno tornano nel massimo campionato nazionale.

Lo fanno grazie ad un campionato straordinario, fatto di venticinque vittorie (di cui ventiquattro consecutive) e due pareggi in ventisette partite disputate: sono i numeri a dire che Bittarello e compagni si sono guadagnati con merito il ritorno in Serie A1.

Anche nella finalissima, nonostante la situazione di sostanzialità parità fra le due formazioni, i genovesi hanno avuto il guizzo in più, una migliore condizione atletica nei minuti finali della partita, maggiore fame di vincere. E sono stati premiati, davanti ad una cornice di pubblico straordinaria, circa millecento spettatori, con le Piscine di Albaro trasformate in un autentico spot per la pallanuoto. Un pubblico coloratissimo e partecipe, con tanto di rappresentanza salernitana, per scaldare una serata memorabile.

Dopo le note dell’inno nazionale, si è scatenato il tifo dei sostenitori genovesi, con un boato ad ogni rete realizzata dai padroni di casa. La Rari Nantes Salerno è rimasta in partita fino alla fine; solamente negli ultimi secondi, scanditi dalla speaker, i tifosi biancorossi si sono potuti liberare dai timori di un’altra fine ai rigori. Poi, giocatori e allenatore tutti in acqua a festeggiare e la dedica a Marco Paganuzzi, presente in tribuna ad ammirare la sua squadra. Il Genova Quinto B&B Assicurazioni torna in Serie A1 e vorrà restarci a lungo.

Partita equilibrata, a decidere la promozione un solo gol di scarto. Primo tempo chiuso in vantaggio 2-1 dagli ospiti con le reti di Agostini e Luongo, poi il 2 a 2 del secondo parziale lascia inalterata la distanza tra le due squadre. Il recupero dei padroni di casa si completa nel terzo tempo, con il gol di Boero e la doppietta di Gitto che permettono ai liguri di giocarsi il tutto per tutto alla pari nell’ultima frazione. Nel quarto tempo l’incontro si sviluppa anche sul piano fisico, con due espulsioni definitive per gioco scorretto, ma il parziale di 3 a 2 (gol di Mugnaini e bis di Gavazzi) premia i ragazzi allenati da Luccianti.

Il tabellino:

Genova Quinto B&B Assicurazioni – Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno 9-8

(Parziali: 1-2, 2-2, 3-2, 3-2)

Genova Quinto B&B Assicurazioni: Pellegrini, Percoco, Villa, Mugnaini 1, Brambilla Di Civesio, Bianchi 1, Gavazzi 2, Palmieri, Boero 1, Bittarello, Gitto 4, Amelio, Baldineti. All. Luccianti.

Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno: Santini, Luongo 2, Agostini 1, Polifemo, Scotti Galletta, Gallozzi 3, Fortunato, Cupic, Saviano, Parrilli 2, Spatuzzo, Pica, Lauria. All. Citro.

Arbitri: Navarra e Petronilli.

Note. Nessuno uscito per limite di falli. Espulsi nel quarto tempo Fortunato e Bianchi per gioco scorretto. Superiorità numeriche: Genova Quinto 4 su 13, Salerno 3 su 12.