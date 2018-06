Genova Quinto B&B Assicurazioni, al via la finale per la Serie A1

Genova. Il momento è arrivato. Domani sera, sabato 16 giugno alle ore 21 alle Piscine di Albaro, andrà in scena gara 1 della finale playoff di Serie A2.

Il Genova Quinto B&B Assicurazioni, che è arrivato a questo appuntamento con un filotto di ventiquattro vittorie consecutive su altrettanti incontri disputati, dovrà vedersela con la Rari Nantes Salerno che, dopo essere giunta seconda nel girone Sud, ha superato la Crocera Stadium in semifinale. Gara 2 si disputerà sabato 23 giugno in casa della formazione campana, l’eventuale bella sempre alle Piscine di Albaro mercoledì 27 giugno.

“Sarà una gara fra due ottime squadre – spiega il tecnico biancorosso Gabriele Luccianti – e la mia non è certo retorica: se sono arrivate sino a questo punto, significa davvero che sabato andranno in vasca due formazioni di primissimo livello. Loro hanno parecchia qualità sia in fase difensiva sia in quella offensiva, e hanno anche dei difetti come li abbiamo noi. Per averne la meglio dovremo sfoderare una prestazione super, restando concentrati dal primo all’ultimo secondo e giocando come una squadra vera, in grado di aiutarsi nei momenti di difficoltà che non mancheranno”.

“A livello fisico stiamo bene – prosegue -, ci siamo allenati in settimana come da programma, siamo carichi e pronti. Un appello al pubblico? Non credo ci sia bisogno di farlo, i nostri tifosi hanno dimostrato per ultimo in occasione della gara con il Civitavecchia che cosa significa giocare in casa del Quinto: sono stati rumorosi, colorati, festosi. Ci hanno dato una grossa mano e credo proprio che sabato il loro affetto e la loro vicinanza potranno risultare determinanti“.