Genova Quinto, alle Piscine di Albaro la partita che vale una stagione

Genova. Ci siamo. Domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21, il Genova Quinto B&B Assicurazioni sarà in vasca alle Piscine di Albaro per gara 3 della finale playoff contro la Rari Nantes Salerno: chi vince è promosso in Serie A1.

Dopo due partite speculari (i campani si sono imposti ai rigori in trasferta, i biancorossi hanno ricambiato il favore una settimana dopo) è lecito attendersi un’altra sfida tesa, combattuta, giocata gol su gol.

“Sarà proprio così – ammette il tecnico genovese Gabriele Luccianti -. Sarà tirata fino alla fine e vincerà chi saprà sfruttare meglio le occasioni che si creeranno. Le prime due partite ci hanno detto che i valori delle due squadre sono molto simili, chi sarà più concentrato e caldo nei momenti topici farà sua la gara e quindi la promozione. La nostra arma in più? la possibilità di poter tenere un ritmo alto per tutti e quattro i tempi, cosa che forse non si è vista due sabati fa. Spero che possa essere una partita più nuotata, più di ritmo, di intensità, per poter venire fuori alla distanza. La società si merita un pubblico eccezionale come quello che ci ha sostenuto per tutto l’anno e che ha dato il massimo proprio contro il Salerno: ancora una volta mi aspetto tanto pubblico e spero di poterlo ripagare con una bella partita, una bella vittoria”.

Dato il grande afflusso di pubblico previsto, ecco alcune indicazioni utili per chi volesse assistere dal vivo alla partita più importante dell’anno.

I biglietti, al costo unitario di 5 euro, sono in vendita da lunedì presso la sede dello Sporting Club Quinto in via Quinto 14c, aperta dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19. I biglietti possono essere acquistati anche direttamente in piscina, il giorno della partita, a partire dalle 20. Il consiglio è quello di arrivare con un buon anticipo.

Gli abbonati alla regular season potranno acquistare il biglietto scontato al prezzo di 3 euro semplicemente mostrando l’abbonamento in fase di acquisto.

Gli abbonati alla regular season che si presenteranno insieme ad un’altra persona potranno entrate gratis, permettendo all’amico di acquistare il biglietto al prezzo agevolato di 3 euro.

Possono entrare gratuitamente under 14, over 70 e tesserati SC Quinto. È previsto l’ingresso gratuito anche per i tesserati dei settori giovanili di società genovesi affiliate alla Federazione Italiana Nuoto e i relativi dirigenti ed accompagnatori: obbligatorio in questo caso inviare una mail all’indirizzo pietro.roth@sportingclubquinto.com entro le 20 di martedì 26, specificando i numero di biglietti richiesti e la società richiedente.

Dato il grande afflusso previsto, chi volesse acquistare in anticipo il suo biglietto ma non avesse modo di passare presso la sede societaria, può prenotare il suo ticket inviando una mail a pietro.roth@sportingclubquinto.com specificando il quantitativo e la tipologia di biglietti richiesti. Il pagamento potrà avvenire direttamente in piscina, il giorno della gara, contestualmente al ritiro del ticket. Attenzione: in questo caso sarà tassativo ritirare i propri biglietti entro le 20,30. Dopo tale orario, in assenza della persona che ha effettuato la prenotazione, i biglietti potranno essere messi di nuovo in vendita libera.