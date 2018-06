Genova. Si chiama Lucia Olivieri, frequenta il Liceo Artistico Klee Barabino, ha 15 anni ed è lei Miss Liceo 2018. La proclamazione ieri sera al Sys di lungomare Lombardo durante la Festa delle Scuole “Under the moonlight”. Sul secondo gradino del podio è salita Miss Golden Duck, Chiara Ruffino anche lei del Liceo Artistico Klee Barabino; terza classificata Alessia Campazzo (Scuola Germanica), eletta Miss Attrice per giorno.

«Quando ho sentito il vocalist – spiega Olivieri – dire che Miss Liceo sarebbe stata dell’Artistico Klee Barabino non ci volevo credere, sono felicissima». Oltre a ricevere in regalo un viaggio evento di ScuolaZoo, sarà presto contattata per diventare “fotomodella per un giorno”: «a chi dedico questo premio? – scherza Lucia Olivieri – a me stessa, lo tengo per me». Il viaggio di ScuolaZoo è stato consegnato anche alla seconda classificata, Chiara Ruffino (16 anni). Eletta Miss Golden Duck, diventerà testimonial del brand d’abbigliamento creato da quattro ragazzi genovesi.

Miss Attrice per un giorno, Alessia Campazzo (18 anni, Scuola Germanica), avrà invece la possibilità di partecipare al nuovo progetto di Francesca Colombo, recitando fianco a fianco con l’attrice, modella e blogger.

Tutte le concorrenti di Miss Liceo 2018 potranno comparire in uno dei video comici sul mondo femminile di Francesca Colombo. «Il riscontro ottenuto dall’edizione di quest’anno – aggiungono gli organizzatori Martina Scibilia e Alberto Noja – è stato incredibile, e conferma la crescita costante di questa manifestazione. Aspettiamo Lucia l’anno prossimo, per consegnare la fascia a Miss Liceo 2019». Della stessa opinione Alice Buongiorno, Miss Liceo 2017 e presidente di Giuria, che ha passato il testimone a Lucia Olivieri: «Rispetto a un anno fa mi sono sentita più a tranquilla e a mio agio. Auguro a Miss Liceo 2018 di godersi la vittoria, anche perché – scherza – i premi di quest’anno sono decisamente migliori di quelli della scorsa edizione, a conferma della qualità sempre maggiore del concorso».