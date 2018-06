Genova: online il nuovo portale delle biblioteche

Genova. Le biblioteche di Genova si sono rifatte il look… digitale. È on line il nuovo portale http://www.bibliotechedigenova.it, che offre informazioni su tutte le attività e iniziative delle biblioteche civiche. Si tratta solo del primo passo di un percorso di rinnovamento che prevede, a breve, un software di gestione su scala metropolitana e un’app geo-referenziata.

Le biblioteche genovesi civiche e specializzate inoltre incrementeranno i progetti di digitalizzazione dei loro materiali di pregio e il materiale digitale da dare in prestito ai loro utenti (e-book, open access, risorse derivate dalla digitalizzazione di fondi storici o di pregio delle biblioteche).

«Dalla carta al web, fino alle app: abbiamo scelto di rinnovare il sistema delle biblioteche per venire incontro alle esigenze soprattutto dei giovani – sottolinea l’assessore Elisa Serafini – da oggi avremo cataloghi online, e strumenti di comunicazione condivisa tra cittadinanza e biblioteche. Un nuovo piccolo passo per il rinnovamento dei processi dei soggetti culturali della città».

Il nuovo portale biblioteche, fa sapere il Comune in una nota “è un’interfaccia ‘responsive’ che si adatta a ogni device. Dedica maggiore spazio ad attività ed eventi, con un calendario interattivo dedicato alle iniziative che fanno delle biblioteche luoghi di aggregazione, socializzazione, inclusione sociale e diffusione culturale (convegni, conferenze, mostre, presentazione di libri, laboratori con le classi, visite guidate, gruppi di lettura, incontri di alfabetizzazione informatica, maratone di lettura eccetera)”.

Immagini e grafica – spiega il Comune – sono state rinnovate per facilitare la navigazione, garantendo al contempo l’accessibilità alle persone con disabilità sensoriale, ed è stato ideato un nuovo logo che diventerà il brand delle attività e dei servizi di promozione della lettura. “I testi e i contenuti sono alleggeriti, meno tecnici e autoreferenziali nell’impostazione e nella terminologia – per rendere più semplice il reperimento delle informazioni, con un occhio particolare ai giovani. C’è poi la possibilità di condividere contenuti delle pagine e accesso ai profili Facebook e Instagram delle biblioteche. Il nuovo portale valorizza anche l’identità territoriale e delle singole biblioteche mediante l’abbinamento a ogni struttura di uno slogan che la descrive e di uno spazio in cui promuovere specifiche iniziative e servizi, con una sezione denominata “solo qui” che individua le peculiarità di ogni biblioteca. Una redazione centralizzata e partecipata garantisce aggiornamento e omogeneità redazionale dei contenuti e, al contempo, il coinvolgimento delle biblioteche nella produzione degli stessi. Infine, il nuovo applicativo è pienamente integrato con Visit Genoa per la promozione delle iniziative più importanti”.