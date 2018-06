Genova Nuoto My Sport, eccellenti risultati ai campionati italiani di prove oceaniche

Genova. Gli ultimi due giorni di una faticosissima settimana di gare, venerdì 1 e sabato 2 giugno, hanno riservato ottimi risultati per la Genova Nuoto My Sport. A Riccione si sono svolti i campionati italiani di categoria. Erano 826 gli atleti iscritti in rappresentanza di 53 società da tutta Italia alle prove oceaniche, per un totale di 2.459 presenze gara.

Per gli atleti del Genova Nuoto sono state 23 finali di categoria disputate, di cui ben undici nella prediletta Gara con Tavola, due le finali Youth centrate grazie ai risultati nelle prove di categoria, ed una inattesa medaglia di bronzo (che poteva essere doppietta) al termine di una prova incredibile.

A guidare il gruppo Gaia Leone che da sola si è qualificata in tre finali nella categoria Cadette: Nuoto nel Frangente (10ª), Gara con Tavola (5ª), Beach Flags (6ª), e in una finale Youth della gara con tavola (comprendente atlete degli anni 2000-2004) in cui è giunta 7ª.

I suoi compagni non sono stati da meno. Nella stessa categoria, Giada Caruso ha accompagnato l’amica in finale nella prova di Nuoto nel Frangente (21ª) e nella Gara con Tavola (12ª). Insieme a loro anche Laura Lori 10ª nella finale della Gara con Tavola e 3ª nella finale B dei 90m Sprint sulla spiaggia. Tra i maschi ottime prestazioni di Edoardo Macrì che ha nuotato la finale di Frangente dietro a Luca Daceva (21°) e Davide Leone (28°), e ha raggiunto la finale B dei 90m Sprint (4°), Beach Flags (15°), Gara con Tavola (6°) e Oceanman (8°). Molto bene anche Luca Daceva in finale nella Gara con Tavola (10°) e nell’Oceanman (9°).

Nella categoria Ragazzi, Melissa Cotza (al suo esordio in un campionato italiano di gare oceaniche) ha conquistato la finale sia nel Nuoto nel Frangente (22ª) che nella Gara con Tavola (12ª). Elia Gallino ha raggiunto un grandissimo 4° posto in rimonta nella finale della Gara con Tavola, davanti ai compagni di squadra Lorenzo Moi, autore di una caduta in partenza che purtroppo ha condizionato la sua prestazione, (14°) e Samuele Scopelliti (15°).

Nella categoria Junior sono arrivate le prestazioni più belle; Mosè Gallino medaglia di bronzo nella Gara con Tavola. Subito dietro di lui Giacomo Baldasso in lista per un posto sul podio fino all’ultimo (4°), e artefice di una grande prova nella finale di Oceanman dove ha chiuso al 9° posto.

Inoltre, in virtù delle ottime posizioni raggiunte nelle rispettive finali della Gara con Tavola, Mosè Gallino, Giacomo Baldasso ed Elia Gallino hanno disputato insieme la finale Youth giungendo rispettivamente 7°, 10° e 12°.

La squadra genovese ha chiuso la rassegna di categoria al 15° posto nella categoria Ragazzi, al 16° nella categoria Juniores e al 5° nella categoria Cadetti su un totale di 46 società partecipanti.