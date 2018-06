Genova-Bucarest, presentato il nuovo collegamento aereo con la capitale romena

Genova. Questa mattina ha avuto luogo la conferenza stampa organizzata dalla compagnia aerea italiana Ernest Airlines in collaborazione con Regione Liguria e Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova durante la quale è stata annunciata l’apertura di nuovi voli diretti per la Romania da Genova a Bucarest.

I voli partiranno il 22 giugno e saranno operati con i moderni airbus A319 da 141 posti. Il vettore italiano Ernest Airline,s con sede a Milano, ha iniziato a volare nei cieli italiani e internazionali da oltre un anno operando inizialmente voli diretti tra l’Italia e Albania per poi espandersi anche nel mercato tra l’Italia e l’Ucraina servendo oggi 20 rotte in quattro mercati Albania Ucraina Romania e Spagna.

“Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia di Ernest Airlines l’ingresso nel mercato rumeno Segna un passaggio significativo per la nostra compagnia aerea che così vado incrementare maggiormente la propria offerta orientata verso il mercato etnico in Italia – ha affermato Chadi El Tannir, presidente di Ernest Airlines – la compagnia oggi è l’unica italiana presente in Romania è quella di incrementare il servizio di trasporto aereo tra l’Italia e tutti quei paesi che registrano un grande flusso migratorio nella nostra penisola Italia per la comunità rumena e tre paesi preferiti sia per vivere che per trascorrere le proprie vacanze. Il nuovo collegamento si rivela molto utile sia per il turismo crocieristico che per quello balneare ed enogastronomico dell’intera regione Liguria da non sottovalutare infine che in Romania vivono molti italiani sono presenti numerosi imprenditori che hanno investito in numerose attività”.

“Abbiamo scelto di operare da Genova perché l’area di riferimento è molto estesa: volando da Genova infatti siamo in grado di intercettare e soddisfare il bisogno della comunità rumena che risiede in Liguria basso Piemonte nord della Toscana e sud-ovest della Francia e inoltre ci prefiggiamo di offrire un servizio tutte le realtà imprenditoriali che hanno rapporti con la capitale rumena e rafforzare la relazione tra le città portuali come Genova e Costanz”, sottolinea Davide Strina Country manager Ucraina e Romania.

“Una scommessa per il futuro – commenta l’assessore al turismo della Regione Liguria Gianni Berrino – a est ci sono nazioni in forte crescita con cui è importante aprire i nuovi collegamenti è da cui potranno arrivare sempre più turisti per questo Auspico che quello di oggi sia solo l’inizio di una collaborazione tra la compagnia aerea e l’aeroporto di Genova”.

“Siamo estremamente grati a Ernest Airlines per aver scelto Genova come collegamento per la capitale della Romania – ha detto Paolo Odone, presidente di Aeroporto Cristoforo colombo s.p.a. – Speriamo che sia solo il primo importante passo di un grande piano di sviluppo che veda l’attivazione di nuove rotte nei prossimi mesi nei prossimi anni. Questo collegamento offre grandi potenzialità al turismo incoming e ai cittadini rumeni residenti in Liguria e basso Piemonte il volo Genova Bucarest a grande potenzialità e siamo convinti che avrà ricadute economiche importanti su tutta la Liguria”.

Sui voli Ernest ogni passeggero può portare a bordo un bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg e la borsa piccola fino a 2 kg di peso senza incorrere in costi aggiuntivi. Inoltre il passeggero può egistrare fino a 3 bagagli da stiva sono consentiti bagagli da 15 kg 20 kg 25 kg a partire da €15; con Ernest è possibile portare a bordo il proprio animale da compagnia di piccola taglia.

I biglietti si possono acquistare sul sito fly ernest.com o nelle migliori agenzie di viaggio prezzi a partire da €29.

Da Genova i voli partiranno il lunedì e il venerdi alle 18,25 per arrivare a destinazione alle 21.30. Da Bucarest, invece, negli stessi giorni, partiranno alle 16,20 per arrivare alle 17.30. Gli orari di arrivo e destinazione sono intesi secondo il fuso orario locale.