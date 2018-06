Gemellaggio tra parco del Beigua e parco di Lanzarote, l’isola scoperta dal navigatore di Varazze

Geoparco UNESCO del Beigua e Geoparco UNESCO di Lanzarote: un gemellaggio tra eccellenze geologiche con radici nella storia delle grandi scoperte geografiche

Sarà presentato venerdì 15 giugno alle ore 12 nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria in Piazza De Ferrari il progetto di gemellaggio tra il Parco del Beigua e il Geoparco spagnolo Lanzarote y Archipiélago Chinijo, entrambi inseriti nella rete degli UNESCO Global Geopark. Il Patto di Gemellaggio, che sarà ufficializzata a Varazze il prossimo 22 settembre, in occasione della VII edizione del Lanzarottus Day, trae le sue origini proprio dall’impresa del famoso navigatore italiano Lanzarotto Malocello, nativo di Varazze, a cui si deve la scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie.

Si concretizza dunque il progetto elaborato dal “Comitato Promotore Internazionale delle Celebrazioni del VII centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello” e dal “Comitato Lanzarotto Malocello di Varazze”, in collaborazione con il Comune di Varazze e la Regione Liguria.

Ma non sono solo gli aspetti storici a legare i due Geoparchi: è l’eccezionalità del patrimonio geologico dei due territori, diverso ma in entrambi i casi straordinario, che li unisce nella famiglia degli UNESCO Global Geoparks, la rete mondiale dei Geoparchi riconosciuta dall’UNESCO.

Il Parco del Beigua è l’unico sito UNESCO in Liguria individuato per la valorizzazione del patrimonio geologico, uno dei 10 in Italia: uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare, ventisei chilometri di crinali montuosi, che raccontano la storia evolutiva della nostra regione e che offrono spunti eccezionali per il geoturismo: gli accumuli di massi rocciosi di particolare fascino paesaggistico di Pratorotondo, il canyon della Valle Gargassa scavato nei conglomerati, la passeggiata lungo costa tra Varazze e Cogoleto, che si snoda tra calette rocciose ed emergenze geologiche, le incisioni rupestri del Monte Beigua e la barriera corallina fossile in loc. La Maddalena a Sassello, resti di un antico mare tropicale di circa 28 milioni di anni fa.

Il Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo è uno spaccato di storia della terra raccontato dai vulcani e dalle tracce di eruzioni e colate laviche che ne hanno definito la morfologia, insieme al vento e alle onde dell’oceano che ne hanno sagomato i contorni.

Due realtà distanti geograficamente, ma accomunate dallo stretto legame con la Liguria ed in particolare con Varazze, che grazie a questo gemellaggio avviano un primo interscambio culturale tra le due comunità, primo passo per un futuro gemellaggio istituzionale tra la Liguria e la regione spagnola delle Isole Canarie, nel ricordo del viaggio di Lanzarotto Malocello, il famoso navigatore italiano Lanzarotto Malocello, nativo di Varazze, a cui si deve la scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie.

Presenteranno l’importante iniziativa socio-culturale, coordinata dal Presidente del Geoparco del Beigua Daniele Buschiazzo, l’Assessore regionale all’Agricoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell’entroterra, Escursionismo e Tempo libero Stefano Mai e il Direttore del Geoparco del Beigua Maurizio Burlando.

Sono previsti gli interventi di Alessandro Bozzano, Sindaco della Città di Varazze e locale promotore del gemellaggio; di D. Rafael Juan Gonzalez, Assessore alla Riserva della Biosfera Unesco del Cabildo di Lanzarote, Isole Canarie; di Alfonso Licata, Presidente del Comitato internazionale delle Celebrazioni del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie, promotore dell’iniziativa nel quadro del programma delle celebrazioni Malocelliane.