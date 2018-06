Nuovo Galliera, esposto della capogruppo del M5S Salvatore che ipotizza abusi e peculati

Genova. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, Alice Salvatore, ha presentato un esposto in procura per indagare sulla costruzione del nuovo ospedale Galliera. Secondo la consigliera, sarebbero stati commessi una serie di abusi d’ufficio e conseguenti peculati

“Non risulta affatto chiara – si legge nella denuncia – la destinazione e l’impiego che è stato fatto delle ingenti risorse pubbliche già stanziate, il modus operandi dell’Ente e dei suoi contractors nonché se la concessione di tali ingenti risorse sia stata o meno indotta dalla rappresentazione di dati non veritieri ai fini della loro concessione”. L’esposto verrà assegnato nei prossimi giorni ai pm del pool competente in materia per valutare la sussistenza di possibili reati.

Il Movimento stigmatizza la mancanza di un piano economico finanziario definitivo. Inoltre, secondo quanto scritto nella querela, l’ente avrebbe evidenziato risultati negativi in bilancio dal 2014 “a fronte di ciò pare lecito domandarsi se possa essere concessa ad un ente pubblico un’assoluta libertà di disporre in tal modo di beni pubblici, finanziati, anche nella loro edificazione/ristrutturazione, con risorse pubbliche e nell’ambito di un’operazione economica rischiosa ma garantita dalla Regione Liguria con denari pubblici”