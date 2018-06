Furgone tra la folla a Matteotti nonostante i cubotti antiterrorismo: vende angurie, ma che ci faceva lì?

Genova. Stavano soltanto vendendo angurie in una calda notte d’estate. Niente di strano insomma. Se non fosse che lo stavano facendo in mezzo alla folla, nel corso di un concerto di piazza, senza le dovute autorizzazioni e peraltro oltrepassando – con davvero pochissimo sforzo – i cubotti anti-terrorismo piazzati dal Comune per evitare proprio quello.

Che un furgone potesse mettersi in moto tra la folla di un evento pubblico, in nome della sicurezza dopo i fatti tragici degli ultimi anni.

E invece sabato sera, in piazza Matteotti, è accaduto quello che un lettore, che preferisce restare anonimo, ha testimoniato grazie a una foto scattata con il cellulare: il camioncino di un ortofrutta avanza lentamente (e meno male) tra il pubblico del concerto dei Rhapsody of fire. A un certo punto, racconta il testimone, due agenti della polizia locale, fermano i venditori ambulanti, chiedono loro qualcosa, e poi – dopo aver fatto diradare – li fanno passare oltre. “Senza multarli, né prendere le generalità”, racconta il lettore.

“E se fosse stato un terrorista?” la domanda che si pone il testimone, esasperando i toni ma traducendo in parole quello che in molti hanno pensato in quello stesso momento.