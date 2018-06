Fratelli d’Italia, raccolta firme flash a Cogoleto contro i venditori abusivi

Genova. 100 firme in due ore raccolte da Fratelli D’Italia in un gazebo a Cogoleto contro i venditori abusivi.

“Sapevamo che il tema era sentito, sapevamo che parlare in maniera chiara sarebbe stato apprezzato e sapevamo che le persone avrebbero capito che questa raccolta di firme non era contro nessuno, ma, anzi, per la difesa del piccolo commercio e anche di chi è vittima del racket degli abusivi” commenta così Laura Galimberti, portavoce per Cogoleto di Fratelli d’Italia, la raccolta firme di sabato scorso.

E prosegue “ora porteremo al Sindaco questo elenco di cittadini che, preoccupati per il tessuto commerciale, il decoro ed il turismo, hanno manifestato pubblicamente la loro opinione, mettendoci la faccia oltre che la firma. Spero che questa testimonianza possa aiutare il primo cittadino di Cogoleto nella battaglia per ripristinare l’ordine e il decoro in città che è, per chi vive, come noi, in una località turistica una risorsa. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto la tolleranza di atteggiamenti all’apparenza poco importanti danneggi il piccolo commercio locale così come il turismo”. “Ripeto che non vuole essere una raccolta firme contro nessuno, ma per aiutare gli amministratori pubblici nella loro azione contro il degrado”.

Stefano Baggio, portavoce di Fratelli d’Italia per la provincia di Genova conferma che dopo la raccolta firme per il presidenzialismo fatta a Santa Margherita Ligure e questa a Cogoleto proseguiremo con una serie di incontri sul territorio per parlare con la gente, capire i loro problemi e raccogliere le loro istanze “Noi di Fratelli d’Italia cerchiamo di essere sempre vicini alle persone ed alle loro reali esigenze, non a caso nella passata tornata elettorale Giorgia Meloni amava ripetere che noi siamo ‘vicini ai mercati rionali e lontani da quelli finanziari’ ed è da questo slogan che è partita la mia idea di un piccolo tour nell’estate per essere vicini alle persone”.